GF Vip 6, rivelati i primi cachet dei concorrenti: sono stellari

Ecco i cachet rivelati per le prime inquiline entrate nella casa più spiata d'Italia: Katia Ricciarelli e Raffaella Fico

Ieri sera Alfonso Signorini ha dato il via alla sesta edizione del GF Vip. In questa nuova avventura il noto conduttore sarà affiancato dalle due opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Gli inquilini della casa più spiata d’Italia hanno fatto il loro ingresso e già trapelano informazioni riguardo i primi cachet dei concorrenti.

La sesta edizione del Grande Fratello Vip è ufficialmente iniziata. Nel frattempo, sono emerse alcune informazioni riguardo i cachet dei primi concorrenti che hanno fatto ingresso nella casa più spiata d’Italia. Stiamo parlando di Raffaella Fico e Katia Ricciarelli.

C’è da dire che le due concorrenti sono state fortemente volute dal padrone di casa Alfonso Signorini e, stando alle prime informazioni trapelate, le due donne percepiranno un cachet di 15 mila euro a settimana, fino a quando non saranno eliminate. Ma il gossip riguardo il cachet degli inquilini non è finito qui.

Sembra infatti che Katia Ricciarelli e Raffaella Fico siano le inquiline più pagate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Gli altri concorrenti del programma, infatti, non riceverebbero lo stesso compenso destinato alle due donne.

Sembra infatti che Miriana Trevisan e Carmen Russo percepirebbero una somma più bassa rispetto a quella delle altre due inquiline e che ammonterebbe a circa 7 mila euro. Più bassi, invece, sarebbero i cachet degli altri inquilini della casa. Tra questi quello di Gianmaria Antinolfi, ex di Belen Rodriguez e quello di Tommaso Eletti reduce dalla sua esperienza a Temptation Island.

Stando alle parole del padrone di casa, i Vipponi di questa edizione del GF Vip non parteciperebbero al reality per soldi. Inoltre, il conduttore del Grande Fratello Vip ha tenuto a precisare che le cifre percepite dai concorrenti del reality sarebbero diminuite di molto rispetto a quelle delle edizioni passate. Non ci resta che attendere l’inizio delle prime dinamiche interne della casa più spiata di sempre.