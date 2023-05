GF Vip 8, la mamma di Edoardo Tavassi parteciperà al reality? L’indiscrezione

Nonostante il Grande Fratello Vip sia giunto a termine da alcune settimane, sul web sono emerse già alcune indiscrezioni in merito al nuovo cast della prossima edizione del reality show. Tra i nomi dei presunti concorrenti che potrebbero prendere parte al “GFVip 8“, spunta quello della mamma di Edoardo Tavassi. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Senza alcun ombra di dubbio, il Grande Fratello Vip è uno dei reality show più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. Ormai la settima edizione del programma condotto da Alfonso Signorini è terminata da un bel pezzo. Nonostante questo, le vicende accadute all’interno della casa più spiata d’Italia continuano ad essere oggetto di chiacchiere in rete. Addirittura, si parla già della prossima edizione del celebre reality show in onda su canale 5.

Nel dettaglio, sono spuntati alcuni volti che potrebbero prendere parte al nuovo cast dei concorrenti del GFVip 8 tra cui troviamo quello di Gianluca Benincasa, Brenda Asnicar, Luca Daffrè, Taylor Mega e Fariba Tehrani. Di recente, a finire nel mirino del gossip è stata la mamma di Edoardo Tavassi la quale potrebbe aggiungersi all’elenco dei nomi citati sopra.

Infatti, secondo alcune indiscrezioni che si fanno sempre più insistenti Emanuela Fuin potrebbe diventare la nuova concorrente del GFVip 8. A diffondere lo scoop in questione è stata sua figlia, Guendalina Tavassi. Quest’ultima quale ha dichiarato di aver ricevuto una telefonata da parte degli autori del programma.

Tuttavia, sembra che quello condotto da Alfonso Signorini non sia l’unico programma a volere Emanuela Fuin come concorrente. Infatti, sembra che anche gli autori de L’Isola Dei Famosi abbiano tentato di contattare la donna. Dunque, c’è la possibilità che possa approdare anche in Honduras per vivere una nuova esperienza da naufraga.