GF Vip, Emanuela Fuin una furia contro il reality: il motivo

Emanuel Fuin, mamma di Guendalina ed Edoardo Tavassi, si è lasciata andare ad un lungo sfogo social che non è di certo passato inosservato. La donna ha infatti commentato quanto successo in questi giorni all’interno della casa del Grande Fratello Vip, ha espresso la sua opinione in merito al clima di tensione che è creato tra i Vipponi.

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera Alfonso Signorini, insieme a tutta la produzione del reality, ha comunicato ai Vipponi un provvedimento disciplinare nei loro confronti a causa dei comportamenti scorretti che hanno assunto in questi ultimi giorni. Il conduttore ha infatti annunciato ai concorrenti che il budget previsto per la spesa settimanale sarà dimezzato per due settimane.

Sono molti coloro che ieri sera si sono scagliati contro i concorrenti della casa più spiata d’Italia. Primi fra tutti Alfonso Signorini, seguito poi dalle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Anche Emanuela Fuin, madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi, ha voluto dire la sua e sui social si è lasciata andare ad uno sfogo che non è passato inosservato.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Il GF vuole un clima ‘peace and love’ però: ogni puntata manda in onda almeno un’ora di liti e scontri; toglie il GF Game Night che offriva sano divertimento; ignora le coppie carine e belle, per dare spazio solo a quelle piene di insulti e tossicità; non mostra un momento bellissimo ed emozionante come la sopresa di San Valentino di Edoardo a Micol.

E, concludendo, la madre di Guendalina ed Edoardo Tavassi ha aggiunto:

Siete voi a mandare il messaggio che servano le liti per essere protagonisti. Se volete un altro GF, iniziate a cambiare voi.

Sono molti coloro che accusano Alfonso Signorini di condurre un programma ‘ipocrita’. Tutti sono infatti convinti che gli autori prediligono i Vipponi che fanno discutere in modo da creare più dinamiche trattate poi durante le dirette del programma.