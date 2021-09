GF Vip, la gaffe di Tommaso Eletti su Ainette Stephens

Lunedì 13 settembre Alfonso Signorini ha dato ufficialmente il via alla sesta edizione del GF Vip. I concorrenti hanno varcato tutti la porta rossa e sono pronti per iniziare questa nuova avventura. Nonostante il Grande Fratello Vip sia iniziato da poco, non mancano le prime critiche ad alcuni dei concorrenti. Tra questi i telespettatori sono insorti contro Tommaso Eletti per le parole rivolte ad Ainette Stephens.

Già prima del suo ingresso nella casa più spiata d’Italia, Tommaso Eletti si è reso protagonista di una gaffe per alcune parole pronunciate nei confronti delle opinioniste Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Inoltre, durante la prima puntata del GF Vip, prima di varcare la porta rossa, non sono passate inosservate le parole del giovane nei confronti della showgirl Ainette Stephens.

I telespettatori, infatti, hanno notevolmente criticato l’ex protagonista di Temptation Island per aver pronunciato delle parole non proprio carine nei confronti della showgirl venezuelana. Prima del suo ingresso nella casa, infatti, Tommaso Eletti si è rivolto ad Ainette Stephens con queste parole:

Bella topa.

Le parole pronunciate dal nuovo inquilino del Grande Fratello Vip non sono per niente piaciute ai telespettatori e al popolo del web. Questi, infatti, hanno fortemente criticato il ragazzo accusandolo di misoginia e maschilismo.

Tommaso Eletti concorrente del GF Vip, volano su di lui le prime critiche

Nel video di presentazione Tommaso Eletti ha dichiarato:

Mi piacciono le donne con la D maiuscola. Sono sempre stato molto attratto dalle donne più grandi e sono stato con Valentina e siamo stati una coppia molto discussa.

Nonostante le numerose critiche che lo hanno travolto, in difesa di Tommaso è giunto il padrone di casa Alfonso Signorini. Il noto conduttore, infatti, ha commentato il comportamento del giovane inquilino della casa più spiata d’Italia con queste parole: