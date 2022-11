GF Vip, Alberto De Pisis isolato a causa del Covid: ora i Vipponi positivi salgono a sei

All’interno della casa del Grande Fratello Vip la situazione Covid si fa sempre più seria. Nel corso delle ultime ore, infatti, è emersa la notizia secondo cui anche Alberto De Pisis è risultato positivo al coronavirus. Scoperta la positività, il Vippone è stato immediatamente isolato. Ora con lui salgono a sei i Vipponi attualmente positivi.

Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19. Nel corso della giornata di ieri la produzione del Grande Fratello Vip ha pubblicato sui social un comunicato che ha annunciato la positività del Vippone al coronavirus. La notizia non ha sorpreso quasi nessuno, dal momento che, vista la situazione, ci si aspettava la scoperta di altri positivi.

Queste sono state le parole con cui il Grandee Fratello Vip ha annunciato la positività al Covid di Alberto De Pisis:

In seguito ai quotidiani controlli medici, oggi Alberto De Pisis è risultato positivo al Covid-19. Il concorrente è in buone condizioni ed ha lasciato momentaneamente la Casa per essere isolato. Rientrerà appena possibile.

GF Vip, Alberto De Pisis isolato: ora i Vipponi positivi salgono a sei

Lo scorso weekend Patrizia Rossetti ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip per alcuni problemi di salute. Qualche ora dopo il suo abbandono, gli autori del reality hanno annunciato la positività della Vippona al Covid.

Dopo Patrizia Rossetti, anche altri Vipponi sono stati costretti ad abbandonare momentaneamente la casa per a causa del coronavirus. Si tratta di Luca Onestini, Attilio Romita e Charlie Gnocchi. Qualche giorno fa anche Wilma Goich è stata costretta all’isolamento.

La situazione Covid all’interno della casa del Grande Fratello Vip è stata commentata dalla Vippona Giaele De Donà con queste parole:

Squid game, l’ultimo che rimane…

Non ci resta che aspettare la prossima puntata del Grande Fratello Vip per scoprire quali saranno le parole del padrone di casa Alfonso Signorini in merito a questa vicenda. Non è escluso, comunque, che nei prossimi giorni ci saranno altri Vipponi positivi.