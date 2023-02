GF Vip, Alfonso Signorini confessa: “Vi svelo se l’anno prossimo condurrò io il reality”

Qualche giorno fa Alfonso Signorini ha rilasciato un’intervista a ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Qui il conduttore si è lasciato andare ad alcune confessioni riguardo la sua vita lavorativa, e in particolar modo riguardo il suo futuro a Mediaset. Nel dettaglio, il conduttore e giornalista ha rivelato se sarà ancora lui a condurre il prossimo anno la nuova edizione del Grande Fratello Vip. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Alfonso Signorini, intervistato da ‘Tv Sorrisi e Canzoni’ si è lasciato andare ad alcune confessioni non solo sulla sua vita lavorativa ma anche privata. Ad esempio, il giornalista ha svelato in che modo riesce ad incastrare i suoi numerosi impegni durante la giornata.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Io tre ingredienti fondamentali: la salute, la curiosità con cui coltivo le mie passioni e il sonno. Sono fortunato, mi basta dormire poco per svegliarmi pieno di energie. Dormo quattro ore. Vado a letto all’una e mezzo e mi alzo alle 5.30. Quando gli altri iniziano la loro giornata, verso le 8-9, ho già alle spalle tre ore di lavoro. Ho un’agenda mentale, infatti combino disastri. La segretaria del giornale, Claudia, è una santa, perché se dimentico di aver fissato un pranzo con qualcuno sgrido lei ma è colpa mia.

E, continuando, il direttore di ‘Chi’ ha aggiunto:

Ogni mattina 45 minuti di attività cardio come corsa, cyclette e ogni sera altri 40 di pesi e addominali. Quando sono a Roma ho un personal trainer.Uno stile di vita militaresco. Studio il pianoforte due ore al giorno, dal lunedì al sabato, con un maestro. Suono anche i pomeriggi dello show, ho un piano in camerino. Quando ho due puntate il lunedì e il giovedì, come nella settimana di Sanremo e in quelle a venire, sto in hotel. Se invece ne ho solo una, parto da Milano in treno il lunedì mattina per essere a Roma alle 13. Finita la trasmissione, mi riportano a Milano in auto nella notte e per le 6 del martedì sono a casa. Devo tornare dal mio gatto, Teo. Se sto via troppo a lungo lui per vendicarsi mi ignora.



Alfonso Signorini e la richiesta di Silvio Berlusconi

L’intervista del conduttore del Grande Fratello Vip è poi proseguita con alcune rivelazioni che Alfonso Signorini ha lasciato su Silvio Berlusconi. Stando alle sue parole, pare che l’ex premier lo avrebbe chiamato per invitarlo a vestirsi in maniera più elegante per la prima serata su Canale 5:

Mi ha telefonato Silvio Berlusconi, perché in prima se rata su Canale 5 bisogna essere istituzionali ed eleganti: “Bravo che non ti fai crescere la barba, ma rimettiti la cravatta!” Si, Berlusconi è come un padre per me. Mi ha anche mandato in camerino una marea di cravatte bellissime. Come potevo dirgli di no? Aveva ragione lui, che la televisione la sa fare.

Infine Alfonso Signorini ha confermato la notizia secondo cui, anche l’anno prossima, ci sarà ancora lui al timone del Grande Fratello Vip. Queste sono state le sue parole: