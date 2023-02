Sonia Bruganelli parla della malattia della figlia: ecco come sta oggi Silvia

Senza alcuna ombra di dubio, Sonia Bruganelli è uno dei personaggi televisivi più amati e chiacchierati nel mondo della televisione italiana. In occasione di un’intervista, l’opinionista del Grande Fratello Vip è tornata a parlare della malattia di sua figlia Silvia. Ecco quali sono ad oggi le sue condizioni di salute.

Alti e bassi nella vita matrimoniale di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis. Spesso, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha parlato della malattia di sua figlia. Infatti, appena nata, Silvia ha sofferto di cardiopatia grave a causa della quale ha subito un intervento delicato. Dopo soli sette giorni di vita, le capacità motorie della piccola erano state danneggiate.

In occasione di un’intervista, la Bruganelli è tornata a parlare in merito alla questione svelando quali sono ad oggi le condizioni di salute di Silvia:

Non è stato facile, perché oltre alla sofferenza e alla preoccupazione c’era anche l’attenzione morbosa dei media nei nostri confronti. Per fortuna il tempo aiuta, e la cosa non si è rivelata quel dramma che sembrava all’inizio. Ora Silvia sta bene, lavora nella mia agenzia.

Nata nel 2003, la figlia di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli ha 20 anni. Attualmente lavora nella SDL, l’agenzia di famiglia che si occupa di casting di vari programmi come Ciao Darwin e Avanti Un Altro che hanno portato molto successo a Paolo Bonolis.

La famiglia di Paolo Bonolis e la Bruganelli è composta da altri due membri: i figli Davide e Adele. Tuttavia, il conduttore è anche genitore di Stefano e Martina, nati da una precedente relazione. L’opinionista del programma condotto da Alfonso Signorini ha dichiarato in merito alla questione:

Anche se sono sempre stata in coppia, non ho mai sentito di esistere in funzione di un uomo. Se un giorno non dovessi più stare con Paolo, rimarrò comunque quella che va a trovare i suoi figli, Stefano e Martina, e i miei nipoti, perché li considero tali, a prescindere da lui.