GF Vip, Alfonso Signorini rivela: “Ecco perché nei reality ci sono sempre gli stessi VIP”

Tra i tanti quesiti posti uno non è di certo passato inosservato. Un utente Instagram, infatti, ha chiesto al conduttore del Grande Fratello Vip il motivo per cui nei reality ci sono sempre gli stessi personaggi famosi. Questo il quesito posto da un follower del direttore di ‘Chi’:

Perché nei reality spesso si rivedono sempre le stesse persone? Alcuni non sono nemmeno Vip?

Il conduttore del Grande Fratello Vip non ha tardato a far arrivare la risposta alla domanda in questione:

La verità? Non ci sono più i soldi di una volta.

GF Vip, Alfonso Signorini e la rivelazione su Oriana Marzoli: “Si fa male da sola”

Nella sessione di domande e risposte aperta da Alfonso Signorini sulla sua pagina Instagram non sono potuti mancare i quesiti sui Vipponi, in particolar modo su Oriana Marzoli. Il conduttore del Grande Fratello Vip, rispondendo alla domanda di un utente su Oriana Marzoli, ha rivelato: