GF Vip, Angela da Mondello piange fuori dagli studi del reality: ecco cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Angela da Mondello è tornato ad occupare le principali pagine dei giornali di cronaca rosa. Il noto personaggio ha condiviso sui social un annuncio che non è di certo passato inosservato e che sta facendo molto chiacchierare. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Angela da Mondello ha preso un volo dalla Sicilia e diretto a Roma per presentarsi davanti gli studi del Grande Fratello Vip. Il motivo? Pare che la donna dovesse essere presente fra il pubblico fuori la casa più spiata d’Italia ma qualcosa è andato storto. A riguardo, queste sono state le sue parole:

Sono qui fuori dalla casa del GF Vip. Tre settimane fa ho chiamato un amico per essere nel pubblico. Il 2 ottobre mi arriva una mail di conferma per quattro persone. Mezzora fa prima dell’inizio del programma mi arriva un’altra mail che mi dice che non c’erano più posti e tutto era pieno. Ma non è vero nulla. Questa è una scusa perché sono Angela da Mondello. Mi temono? Ci sembrava a loro che io potevo fare lo scandalo?

Angela ci è rimasta talmente male per questa situazione che si è creata tanto da scrivere anche ad Alfonso Signorini e sfogarsi in un disperato pianto. Questi è quanto dichiarato dalla donna:

E, continuando, Angela ha concluso:

Lui educatamente mi ha detto ‘Angela tu non hai fatto del male a nessuno. Non hai tolto la vita a nessuno, non ti preoccupare. Fai la tua vita per come la stai facendo’. Però perché sono Angela da Mondello non mi fate entrare? Cosa state facendo sul mio nome?

Dopo quanto accaduto nessuno dei diretti interessati si è espresso in merito alla questione. Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se questa vicenda avrà un’interessante svolta.