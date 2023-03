GF Vip, Antonella Fiordelisi contro Edoardo Donnamaria: la richiesta della gieffina non è passata inosservata

Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria sono senza ombra di dubbio i protagonisti di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore i nomi dei due gieffini sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per un pensiero che la Fiordelisi ha espresso nei confronti del giovane volto di Forum. Scopriamo insieme cosa è successo tra la coppia.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. In questi giorni le rivelazioni che Edoardo Donnamaria ha fatto nei confronti di Nicole Murgia hanno mandato su tutte le furie Antonella Fiordelisi.

Per questo motivo la gieffina si è scagliata contro il giovane volto di Forum, rivelando di voler mettere fine alla loro storia. Durante una conversazione con Sarah Altobello, l’influencer si è lasciata andare ad uno sfogo che non è passato inosservato. Queste sono state le sue parole riguardo la sua relazione con Edoardo Donnamaria:

Non lo voglio assolutamente. Tra l’altro ho anche visto che lui sta benissimo. Ride, scherza, sta una bomba. Proprio perché io non riesco a fingere nulla, si vede quanto ci tenessi a questa persona. Una persona con cui pensavo a un futuro, di andare a convivere, avere figli. Cose che non ho mai pensato nella mia vita. Quindi, mi ha distrutto tutto il sogno che stavo vivendo con lui. Come può una persona che dice di amarmi così tanto, farmi questo?

E, continuando, l’influencer ha aggiunto:

Mi ha fatto sentire insicura. Non solo sola, ma anche insicura. Che schifo. Non ci posso credere che sia finita. Proprio non me lo aspettavo. Non lo voglio vedere più. Voglio che esca. Dopo che vedo queste cose, mi sento anche dire che recito. E altri attacchi da persone cattive. Devo subire tutte queste cose.

Non ci resta che attendere la puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda questa sera su Canale 5 per scoprire se ci saranno evoluzioni sulla coppia.