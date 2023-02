Gianluca Benincasa rompe il silenzio: la rivelazione shock su Antonella Fiordelisi

In occasione di un altro appuntamento a “Casa Pipol”, Gianluca Benincasa è tornato a parlare in merito alla complicata questione con Antonella Fiordelisi. Nel dettaglio, il mental coach salernitano si è reso protagonista di una rivelazione shock sulla famiglia della sua ex fidanzata. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Gianluca Benincasa avrebbe dovuto fare il suo ingresso al Grande Fratello Vip in qualità di concorrente. Tuttavia, il mental coach è stato costretto ad interrompere la quarantena a causa della denuncia per stalking da parte della famiglia della sua ex fidanzata:

Io stavo facendo la quarantena, perché vengo chiamato per entrare. Prima che mi dicessero che era arrivato questo esposto vedo una notizia di Deianira Marzano che dice che il mio ingresso è saltato per l’esposto.

Le parole di Gianluca Benincasa

In occasione di un’intervista rilasciata a “Casa Pipol”, il ragazzo si è lasciato andare a lunghe confessioni scagliando pensati accuse contro la famiglia di Antonella Fiordelisi:

La madre di Antonella si è fatta firmare l’esposto in due giorni, per le conoscenze che ha. Non ho paura a dirlo, è la verità. Il pm quando firma l’esposto deve vedere prove concrete. Io non avevo contatti con loro dal 12 ottobre. Da lì ho evitato di contattare padre e madre per una questione di delicatezza. Che mi dovevano dire questi qua? Non ho avuto contatti con nessuno. Sono andato un po’ contro il padre perché non mi piaceva come gestiva il profilo della figlia. Diceva che Antonella non era mai stata innamorata quando lui sa benissimo che Antonella era innamoratissima di me.

Stando alla sua versione dei fatti, Gianluca e Antonella erano felici insieme:

Io e Antonella avevamo litigato prima del Gf, ma tipo tre giorni perché non sapevamo stare l’uno senza l’altra. Io ho sempre omesso la verità per non rovinarle il percorso. Ragazzi l’esposto parla di stalking. Stalking. Non volevano rogne. Ma chi ha dato rogna? Loro a me. Io accetto la scelta che ha fatto il Gf. La produzione ha pensato che sarebbe stato rischioso farmi entrare, avranno pensato che entravano i carabinieri a prendersi la figlia di questi. Ma ovvio che mi hanno rovinato anche l’immagine. Mi dicono che sono ossessionato, uno stalker. L’unica cosa che posso fare in questo momento è dimostrare che eravamo felici io e Antonella, e anche con la sua famiglia.

Infine, il diretto interessato ha ammesso di aver stabilito un accordo con la sua ex fidanzata affinché quest’ultima entrasse single al programma condotto da Alfonso Signorini. Tuttavia, non si sarebbe mai aspettato che la situazione degenerasse in questo modo: