GF Vip, Guendalina Tavassi lancia una frecciatina alla famiglia di Antonella Fiordelisi: cosa ha fatto

Guendalina Tavassi non smette mai di far parlare di sé. Nel corso delle ultime ore il nome dell’influencer è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle indiscrezioni, pare che la sorella di Edoardo Tavassi abbia lanciato una frecciatina alla famiglia di Antonella Fiordelisi. Scopriamo insieme cosa ha fatto.

Guendalina Tavassi non perde occasione per commentare sui social le dinamiche che si sono create all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Tra le frasi scritte nei giorni scorsi, non sono passate inosservate alcune parole che l’influencer ha rivolto alla famiglia di Antonella Fiordelisi dopo che la mamma della gieffina ha deciso di scrivere una lettera a Pier Silvio Berlusconi.

Inutile dire che il gesto della mamma di Antonella Fiordelisi ha scatenato non poche polemiche verso le quali si è mostrata d’accordo anche la stessa Guendalina Tavassi. In queste ore, infatti, la sorella di Edoardo Tavassi ha cercato di punzecchiare la famiglia dell’ex schermitrice con alcune parole che non sono passate inosservate.

Queste sono state le parole dell’influencer in riferimento alla lettera che la mamma di Antonella Fiordelisi ha scritto all’amministratore delegato di Mediaset:

Ma non abbiamo commentato insieme la meravigliosa lettera della mamma di Antonella! “Carissimo Pier Silvio“. Dove davano del bullo a Edoardo che poi è la stessa persona che hanno postato loro festeggiare il giorno del compleanno di Antonella proprio dal profilo di Antonella. ‘Il bullo’, eh?

In seguito Guendalina Tavassi ha rivolto un pensiero a tutti i gieffini considerati da lei dei veri ‘attori’. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Comunque volevo dare un consiglio a tutti gli aspiranti attori. Se vi danno una prova dove dovete far vedere che sapete piangere a comando, di pensare a Micol in finale.

Al momento la famiglia di Antonella Fiordelisi è rimasta in silenzio ed ha deciso di non replicare alle parole di Guendalina. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno novità su questa vicenda.