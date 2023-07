GF Vip, Antonella Fiordelisi non sta bene, parla sua madre: “Non riesce ad alzarsi dal letto” Cosa è successo

Questo non è certo un bel periodo per Antonella Fiordelisi. In questi giorni l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornata a far parlare di sé a causa della fine della storia d’amore con Edoardo Donnamaria. Come rivelato anche da sua mamma, l’ex schermitrice non sta vivendo affatto un bel periodo. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ormai è ufficiale: Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria non sono più una coppia. L’amore tra i due nato all’interno della casa del Grande Fratello Vip è giunto al capolinea dopo numerosi tira e molla. Nel corso delle ultime ore la stessa Antonella ha chiesto ai suoi fan di non taggarla nei video che la ritraggono insieme ad Edoardo Donnamaria.

Il giovane volto di Forum, invece, si è lasciato andare ad un lungo sfogo social a cui è seguita la decisione di chiudere il suo account Twitter. Ma non è finita qui. In queste ore sono emersi alcuni rumors sulla mamma di Antonella Fiordelisi la quale avrebbe rivelato un retroscena clamoroso su sua figlia.

La mamma di Antonella Fiordelisi ha aperto una sessione di domande e risposte sulla sua pagina Instagram. Proprio sui social, la donna si è lasciata andare ad una rivelazione su sua figlia che non è di certo passata inosservata. Nel dettaglio, la mamma dell’ex gieffina ha svelato che Antonella, per via della fine della storia con Edoardo Donnamaria, non riuscirebbe ad alzarsi dal letto.

Inutile dire che le parole della mamma dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip hanno suscitato grande curiosità in tutti i fan della coppia. Sono molti coloro che vogliono scoprire più dettagli riguardo la fine della storia tra Antonella ed Edoardo. Al momento, però, i due hanno preferito rimanere in silenzio ed hanno deciso di non commentare i gossip sul loro conto che stanno circolando in questi giorni.