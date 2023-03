GF Vip, Antonella Fiordelisi scrive un messaggio per Edoardo Donnamaria: le sue parole

All’interno della casa del Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Durante l’ultima puntata del reality, andata in onda giovedì 9 marzo, il padrone di casa ha annunciato due provvedimenti nei confronti di due Vipponi che hanno manifestato degli atteggiamenti che non sono per niente piaciuti alla produzione del reality e ai fedeli telespettatori. Dopo la squalifica di Edoardo Donnamaria, Antonella Fiordelisi ha deciso di scrivere per lui un biglietto.

La produzione del Grande Fratello Vip ha deciso di prendere drastici provvedimento contro due Vipponi della casa annunciati da Alfonso Signorini durante la puntata del reality andata in onda giovedì 9 marzo. Mentre Edoardo Tavassi è stato ammonito, Edoardo Donnamaria ha dovuto abbandonare la casa in seguito ad alcuni comportamenti inaccettabili nei confronti di Antonella Fiordelisi.

Dopo l’annuncio del padrona di casa riguardo la squalifica di Edoardo, l’influencer è scoppiata in lacrime ed ha affermato che tutto quello che è successo è avvenuto a causa sua. Queste sono state le parole che l’ex schermitrice di scherma ha rivolto al suo fidanzato:

Scusa per tutte le volte che ti ho fatto stare male. Come faccio a stare qua senza di te? È colpa mia, se non avessi detto niente non sarebbe successo. Mi sento a metà, mi manca l’aria. Non ce la faccio senza di te.

Dopo la puntata Antonella Fiordelisi ha deciso di scrivere un biglietto per il suo Edoardo, messo poi nella valigia dell’ex gieffino. Inutile dire che il gesto della gieffina non è passato inosservato e in queste ore sta facendo sognare tutti i fan dei ‘Donnalisi’.

In molti, infatti, si chiedono cosa succederà tra la coppia una volta terminata la loro avventura nel reality. Non ci resta che attendere la fine del Grande Fratello Vip per scoprire se la storia d’amore iniziata tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi all’interno della casa più spiata d’Italia continui anche al di fuori.