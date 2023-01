GF Vip, Antonella Fiordelisi spiazza tutti: il gesto della Vippona non è passato inosservato

Antonella Fiordelisi è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome della Vippona è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa per un gesto del quale si è resa protagonista. Scopriamo insieme che cosa ha fatto.

Antonella Fiordelisi non smette mai di far parlare di sé. La Vippona si è resa protagonista di un video che sul web è diventato virale. Nel dettaglio, la concorrente del Grande Fratello Vip è stata immortalata mentre si toglie gli slip davanti alle telecamere del reality.

Come già anticipato, il video di cui la Vippona si è resa protagonista di un momento che è diventato virale su Tik Tok. Le immagini in questione mostrano la gieffina mentre è in camera. Ad un certo punto esce dalla stanza ma, all’improvviso, ci ripensa e torna sui suoi passi, decidendo dunque di tornare in camera da letto.

A questo punto l’influencer prende dall’armadio un paio di slip, si avvicina alla porta per cambiarsi l’indumento in questione. Mentre la Vippona si stava cambiando, la regia è intervenuta per censurare le immagini e cambiare l’inquadratura della diretta. Nonostante ciò, il video in queste ore sta facendo il giro del web.

Nel dettaglio, sono stati molti coloro che hanno riempito l’influencer ed ex campionessa di scherma di critiche, accusandola di predicare bene e razzolare male. Oltre a ciò, molti utenti del web non hanno potuto fare a meno di notare la scarsa igiene utilizzata dimostrata all’interno della casa più spiata d’Italia.

Accanto a coloro che criticano Antonella Fiordelisi ci sono quelli che riempiono ogni giorno di complimento la Vippona, sostenendola fuori dalla casa del Grande Fratello Vip in modo che la gieffina possa arrivare in finale. Ne vedremo senza ombra di dubbio delle belle.