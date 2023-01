GF Vip, Antonino Spinalbese confessa: “Ecco quanto sono arrivato a spendere per un outfit di Luna Marì”

Le parole del gieffino non sono passate inosservate: ecco cosa ha dichiarato l'ex compagno di Belen Rodriguez

Antonino Spinalbese è senza ombra di dubbio uno dei protagonisti indiscussi di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore i principali giornali di gossip stanno dedicando ampio spazio all’ex compagno di Belen Rodriguez per una confessione che non è passata inosservata. Nel dettaglio, il gieffino ha rivelato quanto è arrivato a spendere per un outfit della piccola Luna Marì.

All’interno della casa del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese è tornato a parlare di Luna Marì, la figlia che l’hairstylist ha avuto con l’ex compagna Belen Rodriguez. La mancanza della piccola si fa sentire ogni giorno di più e il gieffino non può fare a meno di parlare di lei.

Qualche ora fa Antonino si è lasciato andare ad una confessione di cui stanno parlando i principali giornali di gossip. Come già anticipato, l’ex compagno di Belen Rodriguez ha rivelato quanto è arrivato a spendere per un outfit comprato a sua figlia. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Io a mia figlia faccio degli outfit come se stessi vestendo me. É pazzesca… una f**a.

Antonino Spinalbese, dunque, ha dichiarato di curare con molta attenzione gli outfit di Luna Mari, affermando di aver speso per lei delle cifre importanti.

Durante una chiacchierata con gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia, l’hairstylist ha svelato la cifra massima che ha speso per i vestiti di sua figlia, cifra che si aggira intorno ai 1250 euro. A riguardo, queste sono state le parole del Vippone:

Spendo tanto per i suoi outfit che poi butto tutto dopo tre settimane ma mi piace vestirla alla moda, ti dico la verità.

Le dichiarazioni rilasciate dal gieffino stanno facendo il giro del web e sono diventate oggetto di polemica per molti. Molte persone, infatti, hanno criticato Antonino per aver esagerato nello spendere cifre così alte.