GF Vip, Antonino Spinalbese in collegamento dall’ospedale: le condizioni del gieffino

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip e ovviamente non sono potuti mancare i colpi di scena. La questione che ha attirato maggiormente l’attenzione del pubblico è stata senza ombra di dubbio l’uscita momentanea di Antonino Spinalbese dalla casa di Cinecittà. Nella puntata andata in onda ieri l’ex di Belen Rodriguez si è collegato in diretta dalla sua stanza d’ospedale: scopriamo insieme quali sono le sue condizioni.

L’uscita momentanea di Antonino Spinalbese dalla casa del Grande Fratello Vip è uno degli argomenti più chiacchierati in queste ultime ore. Stando a quanto emerso, sembra che l’ex compagno di Belen Rodriguez sia uscito dalla casa per sottoporsi ad alcuni accertamenti medici.

GF Vip, le condizioni di Antonino Spinalbese dopo l’uscita dalla casa: “Sto bene”

Nella puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera il padrone di casa Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di collegarsi in diretta con il Vippone.

Alla domanda del conduttore su come stesse, il diretto interessato ha risposto, direttamente dalla sua stanza d’ospedale, con queste parole:

Sto bene, mi sono preso qualche giorno di ferie. Non mollo, tra poco tornerò nella casa. Ho creato qualche dinamica con le infermiere.

Le parole pronunciate da Antonino hanno permesso a tutti i fedeli telespettatori del programma di tirare un sospiro di sollievo. Dopo la notizia dell’uscita momentanea dalla casa di Cinecittà, infatti, sono stati molti coloro in apprensione per lo stato di salute dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez.

A rivelare il problema di salute che lo affligge da tempo è stato lo stesso Antonino. L’hairstylist, infatti, ha dichiarato di avere una ciste al coccige molto fastidiosa. Da qui, dunque, la necessità di sottoporsi ad un ricovero per valutare se sia necessaria o meno un’operazione. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire cosa succederà ad Antonino Spinalbese.