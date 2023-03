GF Vip, Antonino Spinalbese pizzicato con un’ex Miss Italia: come ha reagito Ginevra Lamborghini

Da quanto è uscito dalla casa del Grande Fratello Vip Antonino Spinalbese è uno dei personaggi più chiacchierati dai giornali di cronaca rosa. In questi ultimi giorni l’ex Vippone è stato paparazzato in compagnia di un’ex Miss Italia. Dopo la pubblicazione della notizia non è tardata ad arrivare la reazione di Ginevra Lamborghini la quale ha condiviso sulla sua pagina Instagram delle parole che non sono passate di certo inosservate.

Nuovo amore nella vita di Antonino Spinalbese? In queste ultime ore la pagina di gossip ‘Whoopsee’ è riuscita a paparazzate l’ex concorrente del Grande Fratello Vip in compagnia di Carolina Stramare, ex Miss Italia. Stando a quanto rivelato dal noto portale, i due si sono conosciuti durante la settimana della moda a Milano e pare abbiano trascorso insieme una serata in un locale di Milano.

Dopo la pubblicazione della notizia non è tardata ad arrivare la reazione di Ginevra Lamborghini. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti risposto al gossip che vede protagonista Antonino Spinalbese con delle parole che stanno facendo il giro del web.

Nel dettaglio, la sorella di Elettra Lamborghini ha condiviso sulla sua pagina Instagram una storia che sembrerebbe essere una vera e propria frecciatina rivolta all’ex compagno di Belen Rodriguez. Ginevra Lamborghini ha infatti condiviso una canzone dal titolo ‘I Don’t Need a Man’, ovvero ‘Non ho bisogno di un uomo’.

Al momento Ginevra non si è esposta in merito al gossip che riguarda Antonino Spinalbese ma ha preferito rimanere in silenzio, limitandosi a condividere sulla sua pagina Instagram questa storia molto chiacchierata. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se tra l’ex Vippone e l’ex Miss Italia sia sbocciato davvero l’amore.