GF Vip, Attilio Romita diffidato: l’annuncio di Alfonso Signorini

Ieri sera è andata in onda un’altra puntata del Grande Fratello Vip e come al solito non sono potuti mancare i colpi di scena. Protagonista indiscusso della serata è stato Attilio Romita, finito al centro di una vera e propria discussione. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Per Attilio Romita quella di ieri sera non è stata una bella puntata. Il padrone di casa Alfonso Signorini ha infatti comunicato al concorrente del Grande Fratello Vip di essere stato diffidato. Il gesto sarebbe arrivato dalla famiglia di Edoardo Tavassi che non avrebbe gradito per niente le parole che il giornalista ha speso nei confronti del gieffino.

Queste sono state le parole che il conduttore ha rivolto al gieffino riguardo alla diffida:

É giusto che io te lo dica…La famiglia Tavassi ha mandato una diffida per le espressioni forti come quelle di cui abbiamo parlato…

GF Vip, Attilio Romita paragona gli altri gieffini a delle associazioni mafiose

Tutti coloro che hanno seguito la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera hanno notato che si è parlato a lungo degli atteggiamenti che Attilio Romita ha avuto nei confronti dei suoi compagni di avventura.

Nel dettaglio, il gieffino avrebbe paragonato gli altri inquilini della casa più spiata d’Italia ad alcune associazioni mafiose. Le frasi pronunciate dal gieffino non per niente piaciute al padrone di casa Alfonso Signorini, il quale si è espresso in questo modo:

Io ti dico comunque che da giornalista a giornalista tirare in ballo lo squadrismo o l’associazioni mafiose per queste cose mi sembra davvero fuori luogo. É un gioco il Grande Fratello Vip e le realtà a cui tu alludevi sono ben altre.

A questo punto è intervenuto Edoardo Tavassi che ha dichiarato: