GF Vip, caos nella casa: la diretta è sospesa e un altro concorrente abbandona il gioco

Al GF Vip i colpi di scena non mancano mai. Nel corso delle ultime ore un altro concorrente ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Si tratta di Sara Manfuso che, in seguito alla vicenda legata al caso di Marco Bellavia, ha deciso di lasciare il gioco. Ma andiamo con ordine e scopriamo insieme che cosa è successo.

Nella giornata di ieri il GF Vip è stato invaso da numerosi colpi di scena. In seguito ad alcuni problemi tecnici, la diretta del programma è stata sospesa per quasi tre ore. Non appena il problema è stato risolto, i telespettatori hanno assistito alla scena dell’abbandono della casa da parte di Sara Manfuso.

La gieffina ha giustificato la scelta di lasciare il gioco con queste parole:

Non volevo tradire la mia storia. Non siamo tutti delle merde, siamo persone dignitose che lottano. Voglio incontrare anche Marco quando uscirò.

GF Vip, Sara Manfuso abbandona la casa: il motivo e l’attacco di Sonia Bruganelli

Dietro la decisione di Sara Manfuso di lasciare la casa del Grande Fratello Vip ci sono motivi legati al caso di Marco Bellavia. In seguito alle accuse che tutti hanno rivolto ai concorrenti per il comportamento adottato nei confronti dell’ex gieffino, la Manfuso non si è sentita in grado di continuare il gioco, prendendo dunque la decisione di abbandonare il reality.

Così come tutti i Vipponi, anche Sara Manfuso ha ricevuto pesanti critiche. Tra le tante non sono potuti mancare gli attacchi di Sonia Bruganelli. L’opinionista ha condiviso sulle sue pagine social in video che ritrae la Manfuso parlare in maniera non del tutto rispettosa di Marco Bellavia.

Al video in questione Sonia Bruganelli ha accompagnato una breve didascalia:

Ecco la donna di sani principi.

Non ci resta che attendere la puntata di stasera per scoprire cosa succederà in seguito all’abbandono del gioco da parte di Sara Manfuso.