GF Vip, Carmen Russo rivela il motivo per cui non è più presente nel reality: le sue parole

Tutti i fedeli telespettatori del Grande Fratello Vip avranno notato da un po’ di settimane a questa parte, l’assenza di Carmen Russo. In molti si sono chiesti il motivo per cui la ballerina non è più presente nello spazio dedicato al GF Vip Night. Qualche giorno fa la diretta interessata ha spiegato il motivo della sua assenza che, stando alle sue parole, dovrebbe essere temporanea.

Carmen Russo ha scelto la sua pagina Instagram per spiegare il motivo per cui da un po’ di tempo a questa parte non è più presente al Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, la ballerina ha rivelato che la sua assenza nella parte del GF Vip Night è temporanea.

Queste sono state le parole della moglie di Enzo Paolo Turchi a riguardo:

Mi sto riposando, ma non mi hanno fatto fuori dal Grande Fratello! Diciamo che sono un po’ in vacanza. Visto che i Vipponi non vanno più in studio perché ci sono state un po’ di restrizioni.

E, continuando, Carmen Russo ha aggiunto:

Quindi non vanno e non gli permettono di fare lo show al GF Vip Night. Di conseguenza anche io che sono la coreografa dei vipponi ho preso una settimana di vacanza. Anche la prossima forse, non lo so.

GF Vip, Carmen Russo e la lite con Pamela Prati: cosa è successo

In una delle ultime puntate del Grande Fratello Vip andate in onda non è passata inosservata la lite di cui Carmen Russo si è resa protagonista insieme a Pamela Prati. Nel dettaglio, la ballerina ha accusato l’ex gieffina di fare troppo la diva. Queste sono state le parole della moglie di Enzo Paolo Turchi: