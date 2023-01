GF Vip, Clarissa Selassié si dichiara ad un Vippone: “Sono pazza di te”

Clarissa Selassié è stata senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse della scorsa edizione del Grande Fratello Vip. Nel corso delle ultime ore il nome dell’ex gieffine è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che Clarissa abbia raggiunto l’esterno della casa di Cinecittà per dichiararsi ad un Vippone. Scopriamo insieme di chi si tratta.

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. In queste ore sta circolando la notizia del gesto che Clarissa Selassié ha fatto nei confronti di un Vippone. Stiamo parlando di Andrea Maestrelli, gieffino del quale Clarissa si sarebbe invaghita.

Stando alle indiscrezioni, pare che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip abbia raggiunto l’esterno della casa più spiata d’Italia e, armata di megafono, ha confessato:

Andrea sono pazza di te, ti aspetto fuori e accanna co sti limoni.

Al momento non ci è dato sapere se il diretto interessato abbia sentito o meno le parole pronunciate dall’ex gieffina. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire se Alfonso Signorini tratterà questa vicenda tanto chiacchierata in questi giorni.

GF Vip, la confessione di Clarissa Selassié su Andrea Maestrelli

Non è la prima volta che Clarissa mostra il suo interesse nei confronti del gieffino. In una recente intervista rilasciata al portale ‘Biccy’, la diretta interessata ha dichiarato:

Ci conoscevamo da tanto tempo, lui andava a scuola con Lulù. Non ci eravamo mai calcolati, anche per timidezza. Però mi sono dichiarata, è un bravissimo ragazzo ed è proprio bono. Gli ho detto ‘Andre quando esci ti porto a casa e sei mio’. Quindi per questo ho urlato. Molti mi hanno confusa con Lulù, ma non era lei, sono io che ho gridato per Andrea.

Cosa penserà Andrea sulla dichiarazione di Clarissa Selassié? Non ci resta che scoprirlo.