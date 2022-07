GF Vip: concorrente esclusa dopo aver spoilerato la sua partecipazione

Quasi tutto pronto per l’inizio della settima edizione del GF Vip. A settembre il reality più amato d’Italia tornerà sul piccolo schermo e il padrone di casa Alfonso Signorini sta lavorando sodo per formare un cast pronto a lasciare impronte di dinamiche di interesse del pubblico. In queste ultime ore sta trapelando la notizia secondo cui una concorrente del reality sia stata espulsa per aver spoilerato la sua partecipazione. Scopriamo insieme di chi si tratta.

La notizia è stata resa nota dall’esperto di gossip Amedeo Venza. Stando alle parole dell’uomo una concorrente della nuova edizione del Grande Fratello Vip sia stata espulsa per aver annunciato la sua partecipazione al reality. Ma di chi stiamo parlando?

Si tratta di Elisa Esposito, la tiktoker diventata molto popolare per aver ideato il personaggio della professoressa di corsivo. Sui social la ragazza ha annunciato di essere stata contattata dagli autori del GF Vip per fare un colloquio in vista della sua partecipazione al reality.

Queste sono state le parole con cui Amedeo Venza ha annunciato l’espulsione di Elisa Esposito dal Grande Fratello Vip:

Niente GF Vip per Elisa Esposito… l’insegnante di corsivo si sarebbe giocata la possibilità di entrare a far parte del programma proprio per via del suo spoiler annunciando che era stata convocata per un colloquio.

Nonostante il gossip in circolazione che sta diventando sempre più insistente, la diretta interessata non ha confermato né smentito la notizia di Amedeo Venza. Lo stesso Alfonso Signorini ha mantenuto il silenzio riguardo il gossip così quello sull’identità dei concorrenti che a settembre varcheranno la porta rossa più famosa d’Italia.

GF Vip: ecco la data di inizio del reality

Nel frattempo i telespettatori attendono con ansia il 12 settembre, data di inizio della settima edizione del GF Vip. Al fianco del padrone di casa Alfonso Signorini troveremo nuovamente Sonia Bruganelli che a sua volta verrà affiancata alla new-entry Orietta Berti.