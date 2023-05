GF Vip, Daniele Dal Moro nei guai, Twitter blocca il suo account: il motivo

Daniele Dal Moro è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati del gossip. Nel corso delle ultime ore l’ex concorrente del Grande Fratello Vip sta facendo molto parlare di sé per uno sfogo social rivolto ai fan degli ‘Oriele’ che non è passato inosservato. In seguito alla forte reazione avuta dall’ex tronista, Twitter ha deciso di sospendere il suo account. Scopriamo insieme nel dettaglio cosa sta succedendo.

Daniele Dal Moro furioso contro i fan degli ‘Oriele’. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip si è lasciato andare ad un lungo sfogo social dove si è scagliato contro i suoi fan a causa della troppa invadenza nei suoi confronti. Pare che i fan degli ‘Oriele’ avrebbero avvertito Oriana Marzoli sul fatto che l’ex gieffino ha iniziato a seguire una ragazza su Instagram a cui avrebbe messo anche dei like.

Nel dettaglio, Daniele Dal Moro ha condiviso il messaggio inviato da Oriana Marzoli la quale lo avvertito dei suoi movimenti social. In seguito l’ex tronista di Uomini e Donne si è scagliato contro i fan accusandoli di essere troppo invadente nei suoi confronti.

In seguito allo sfogo social a cui Daniele Dal Moro si è lasciato andare Twitter ha deciso di sospendere l’account dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. A favore di Daniele Dal Moro è poi intervenuto anche Edoardo Donnamaria, il quale condiviso alcuni messaggio che si è scambiato con l’ex gieffino e in cui lo ha invitato a mantenere la calma.

In seguito anche Antonella Fiordelisi si è scagliata a favore dell’ex tronista di Uomini e Donne, spendendo nei suoi confronti delle belle parole. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Twitter si deciderà a riattivare l’account di Daniele Dal Moro.