GF Vip, i fan di Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro fanno un lussuoso regalo alla coppia: di cosa si tratta

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono senza ombra di dubbio i personaggi più chiacchierati di questi giorni. Nel corso delle ultime ore i nomi dei due ex concorrenti del Grande Fratello Vip sono tornati ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? Non è passato inosservato il lussuoso regalo che i fan degli ‘Oriele’ hanno fatto alla coppia. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Ogni giorno Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro sono inondati dall’affetto dei loro fan. I due ex gieffini sono più uniti e complici che mai e in queste ore hanno ricevuto una bellissima sorpresa da parte dei loro moltissimi fan che nessuno si aspettava. Di cosa si tratta? Di un weekend a Venezia in un meraviglioso hotel a 5 stelle.

La tua felicità è la nostra amore nostro tu e Daniele meritate solo l amore del vostro fandom @OrianaGMarzoli @DanieleDalMoro1 #oriele pic.twitter.com/UHFRemoGVL — ZIA TIZIANA ❤️ (@MissU85170930) May 23, 2023

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, i fan regalano alla coppia un weekend a Venezia: ecco i dettagli

Nel corso delle ultime ore alcuni fan degli ‘Oriele’ hanno raggiunto Oriana Marzoli per consegnare di persona il regalo in questione. L’ex gieffina è stata raggiunta da alcuni fan che le hanno consegnato una scatola ricca di oggetti.

Tra le tante cose presenti, però, una non è di certo passata inosservata agli occhi degli influencer: un weekend a Venezia in un hotel di lusso. Come testimoniano anche le immagini condivise sui social, non appena si è accorta del regalo, Oriana Marzoli si è mostrata super emozionata.

L’influencer ha ringraziato i fan per il bellissimo regalo ricevuto e li ha abbracciati uno ad uno. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire quando Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro andranno a godersi il weekend a Venezia regalato da tutti i loro fan.