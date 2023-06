GF Vip, Daniele Dal Moro rivela quanto guadagna al mese: la cifra è choc

Daniele Dal Moro è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati di questi ultimi giorni. La fine della storia d’amore con Oriana Marzoli sta interessando moltissime pagine di gossip e le continue frecciatine che i due ex gieffini continuano a lanciarsi li pongono costantemente al centro della cronaca rosa.

Nel corso delle ultime ore il nome di Daniele Dal Moro è tornato ad occupare le pagine di gossip. Il motivo? Questa volta non c’entra la fine della storia d’amore con Oriana Marzoli ma il motivo è ben diverso. Di recente, infatti, è emersa la cifra che guadagnerebbe l’ex gieffino al mese. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Come già anticipato, qualche ora fa Daniele Dal Moro ha svelato a tutti i suoi followers la clamorosa cifra che guadagnerebbe al mese. Stando alle sue parole, pare che l’ex concorrente del Grande Fratello Vip intascherebbe circa 80 mila euro al mese.

Inutile dire che la rivelazione choc dell’ex tronista di Uomini e Donne ha sollevato non poche polemiche. Accanto a coloro che sono rimasti meravigliati per l’importante cifra che Daniele Dal Moro percepirebbe al mese, si sono aggiunti quelli che hanno fortemente criticato l’ex concorrente del Grande Fratello Vip. Il motivo? Sono molti coloro che non hanno creduto alle sue dichiarazioni.

Un utente del web ha criticato le parole di Daniele Dal Moro, rivolgendogli questo attacco:

Ma secondo voi uno che effettivamente guadagna 80mila euro al mese va al GF a farsi pagare una miseria? Ahahah, beato chi ci crede.

A questo punto non è tardata ad arrivare la risposta del diretto interessato che si è rivolto all’utente con queste parole: