Oriana Marzoli, l’inaspettata risposta allo sfogo di Daniele Dal Moro: le sue parole

Nel corso degli ultimi giorni, la notizia della separazione tra Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro ha sconvolto tutti i fan degli ex concorrenti della settima edizione del Grande Fratello Vip. Dopo il clamoroso sfogo del bel veneto su Instagram, non è tardata ad arrivare la risposta della modella venezuelana. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Di recente, Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad un duro sfogo sul suo profilo Instagram. L’ex vippone ha scagliato pesanti accuse contro i suoi fan i quali avrebbero contribuito alla rottura con Oriana Marzoli. Non è tutto.

L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip avrebbe anche fatto alcune insinuazioni su comportamenti sospetti della sua ex fidanzata. Nel dettaglio, ha fatto riferimento ad un presunto incontro avvenuto a casa di Antonino Spinalbese dopo la festa di Alfonso Signorini.

Alla luce di questo, la reazione di Oriana è stata inevitabile. Pertanto, lei stessa non ci ha pensato due volte a diffondere la smentita dei numerosi rumors. Queste sono state le sue parole:

Perché sono una vera donna, non entrerò in questo schifo di gioco. La verità la sanno tutti i nostri amici che abbiamo in comune. Quelli con cui ci frequentiamo, che hanno vissuto tutto dal vivo. E posso dire, lo sa anche una persona che non è amica mia, come sono andate veramente le cose.

Nonostante qualche giorno fa la diretta interessata aveva speso belle parole sul conto di Daniele Dal Moro, questa volta non ho potuto fare a meno di dire la sua versione dei fatti. Clamoroso è stato l’intervento di cui si è resa protagonista anche su Twitter:

Facciamo una cosa, io non parlo, non racconto tutta la verità, perché

ho altri valori, e voi non mi taggate più su IG in niente di questo

giochetto che fa tanto schifo. Perché ragazzi non mi interessa più.

Grazie di cuore. E ricordatevi, non è oro tutto quello che luccica.