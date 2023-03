Oriana Marzoli, il clamoroso gesto contro Nikita: sul web è polemica

Oriana Marzoli finisce nel mirino delle polemiche per via di un brutto gesto nei confronti di Nikita

Nel corso della puntata più recente del Grande Fratello Vip, Oriana Marzoli si è resa protagonista di un clamoroso gesto nei confronti di Nikita Pelizon. Alla luce di questo, la modella venezuelana è finita nel mirino delle polemiche e molti utenti chiedono la squalifica, nonostante sia già una finalista. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Continuano a crescere le tensioni nella settima edizione del Grande Fratello Vip. Durante la scorsa puntata, Oriana Marzoli e Giaele De Donà si erano scagliate contro Nikita Pelizon. In diretta, quando l’influencer triestina ha nominato Oriana, quest’ultima ha messo in atto un brutto gesto nei suoi confronti.

Nel dettaglio la modella venezuelana ha mimato un calcio per Nikita Pelizon. Si tratta di un comportamento che è stato seguito da una risata da parte di Alfonso Signorini. I telespettatori non hanno potuto fare a meno di notare questo dettaglio e inutile dire che sul web è nata un indignazione generale.

I commenti sui social contro Oriana Marzoli

Alla luce di quanto accaduto in diretta, i telespettatori hanno sollevato numerose polemiche in rete. Per esempio un utente ha scritto:

Non riesco ancora a credere che Signorini non solo non abbia rimproverato il gesto di scherno di Oriana(il calcio all’aria)nei confronti di Nikita, ma che l’abbia addirittura osannata. @Mediasetitalia volete continuare ad avallare il bullismo in prima serata? #gfvip.

Qualcun altro ha scagliato pesanti accuse contro Alfonso Signorini il quale non avrebbe dovuto osannare Oriana:

Il primo bullo è lei caro @alfosignorini sto guardando alcuni video dato che non ho visto la puntata,e vedere che ride quando Oriana fà il gesto del calcio verso Nikita…beh,dovrebbe solo vergognarsi!

Invece, c’è anche chi chiede la squalifica immediata per la modella venezuelana, nonostante si sia aggiudicata già il posto nella finale: