GF Vip, Daniele Dal Moro torna ad attaccare il reality: le sue parole non sono passate inosservate

In questi giorni Daniele Dal Moro è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più chiacchierati delle pagine di gossip. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, andata in onda ieri sera, l’ex gieffino è tornato nuovamente ad attaccare il reality e le sue parole non sono passate inosservate. Scopriamo insieme cosa ha rivelato.

Daniele Dal Moro contro il Grande Fratello Vip. Nella puntata del reality andata in onda ieri sera, Alfonso Signorini ha spiegato i motivi che hanno spinto gli autori del programma a squalificare l’ex tronista. Durante il discorso pronunciato dal padrone di casa, Oriana Marzoli ha provato a prendere le difese dell’ex gieffino, anche se con scarsi risultati.

In seguito all’intervento di Alfonso Signorini in merito alla sua squalifica, Daniele Dal Moro si è lasciato andare ad uno sfogo social che non è passato inosservato. Nel dettaglio, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip è tornato ad attaccare il programma con queste parole:

Patrizia che mi ama seduta davanti… Wilma, Attilio, George, Salatino e Antonino al bar…

Successivamente sulla pagina Twitter di Daniele Dal Moro è comparso un altro tweet che recita queste parole:

La mia voglia di sfondare quella c***o di Porta Rossa e piombare in Casa.

Ma non è finita qui. Durante la puntata, infatti, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di scrivere un altro tweet rivolto al reality che recita queste parole:

Riassunto: scaricata la colpa per insabbiare una porcata. Fine.

Al momento Alfonso Signorini e gli autori del Grande Fratello Vip hanno deciso di rimanere in silenzio e di non rispondere alle parole di attacco dell’ex gieffino. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Daniele Dal Moro rivelerà la sua verità in merito alla squalifica dalla casa più spiata d’Italia.