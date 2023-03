GF Vip, Daniele Dal Moro una furia contro il reality: le sue parole non sono passate inosservate

In questi giorni Daniele Dal Moro è uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine di gossip. A pochi giorni di distanza dalla squalifica che lo ha visto protagonista, l’ex gieffino è tornato sui social dove ha rotto il silenzio lasciandosi andare ad un duro sfogo contro il reality condotto da Alfonso Signorini. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Daniele Dal Moro non ci sta e su Instagram si è lasciato andare ad uno sfogo riguardo la squalifica che ha subìto lo scorso venerdì. Ricordiamo che gli autori del reality del Grande Fratello Vip hanno deciso di squalificare l’ex tronista di Uomini e Donne in seguito ad alcuni atteggiamenti considerati irrispettosi nei confronti di Oriana Marzoli.

Nel corso delle ultime ore l’ex Vippone ha rotto il silenzio e tramite la sua pagina Instagram ha rivelato alcuni retroscena sul reality. Nel dettaglio, Daniele Dal Moro ha confessato che questa sera non sarà presente in studio lanciando poi una serie di accuse al reality.

Queste sono state le sue parole riguardo questa situazione tanto chiacchierata:

Dovevo essere in studio lunedì. Questa cosa non è stata possibile per le nuove disposizioni, solo un contributo video come per Edoardo. La differenza è che Edoardo non è stato prelevato in settimana come una latitante.

E, continuando, l’ex tronista di Uomini e Donne ha poi aggiunto:

Mi sono rifiutato di mandargli qualsiasi tipo di contenuto video da fargli strumentalizzare a loro piacimento. In questo momento purtroppo ho le mani legate per questioni contrattuali, ma a tempo debito racconterò tutta la verità sul Grande Fratello di figli e figliastri. Questa è una promessa.

Dopo le parole scritte da Daniele Dal Moro, Alfonso Signorini è rimasto in silenzio e non ha replicato alle accuse mosse dall’ex tronista. Non ci resta che attendere la puntata di questa sera per scoprire se il conduttore risponderà a quanto rivelato dall’ormai ex gieffino.