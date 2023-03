GF Vip, Luca Onestini rivela: “Ecco come è avvenuta la squalifica di Daniele Dal Moro”

Nella giornata di ieri la produzione del Grande Fratello Vip ha annunciato la notizia della squalifica di Daniele Dal Moro. Stando alle parole degli autori del programma, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe assunto degli atteggiamenti irrispettosi e non consoni alle regole del reality. Nel corso delle ultime ore Luca Onestini ha raccontati ai suoi compagni di avventura i momenti che hanno preceduto la squalifica di Daniele Dal Moro.

Queste sono state le parole del comunicato che ieri pomeriggio gli autori del Grande Fratello Vip hanno condiviso riguardo la squalifica di Daniele Dal Moro:

Inutile dire la notizia della squalifica dell’ex tronista di Uomini e Donne ha lasciato senza parole tutti i Vipponi presenti nella casa. Come già anticipato, nella giornata di ieri Luca Onestini ha rivelato alcuni retroscena riguardo i momenti che hanno preceduto la squalifica di Daniele Dal Moro.

Queste sono state le parole del concorrente del Grande Fratello Vip a riguardo:

Sì, è successo tutto all’improvviso ed è stato veloce. Amo io ero a letto, sento che lo chiamano in confessionale e dopo pochissimo hanno chiamato noi per dircelo. Quindi è stata una roba molto veloce.

E, continuando, l’ex tronista di Uomini e Donne ha concluso il suo discorso con queste parole:

Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché ? E poi l’altra cosa…Oggi è stata molto pesante sta roba qui. Poi non è una cosa semplice, è brutta per lui. Poi è brutta per tutti. Ma quanti squalificati ci sono stati?