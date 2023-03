GF Vip, Oriana Marzoli scrive una lettera a Daniele Dal Moro: le sue parole commuovono

Nella serata di ieri la produzione del Grande Fratello Vip ha annunciato la notizia della squalifica di Daniele Dal Moro. Stando alle parole del comunicato degli autori del reality, l’ex tronista di Uomini e Donne avrebbe assunto degli atteggiamenti irrispettosi che lo hanno costretto ad abbandonare per sempre la casa più spiata d’Italia. In seguito a quanto accaduto, Oriana Marzoli ha deciso di scrivere per lui una lettera che ha commosso tutti. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Tutti coloro che credevano che il flirt nato tra Daniele Dal Moro ed Oriana Marzoli nella casa del Grande Fratello Vip fosse falso devono ora ricredersi. Qualche ora fa, infatti, l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso con i suoi followers una lettera scritta per lui da Oriana le cui parole hanno commosso tutti.

Queste sono le parole con cui la concorrente del Grande Fratello Vip ha iniziato la lettera per il suo Daniele:

Dani, ti scrivo adesso che ci hanno appena detto che non ci sarai più qui con noi. Ti giuro non sai quanto mi dispiace. Sto piangendo mentre ti dico queste parole. Mi sento troppo male, sono triste e non sai quanto. Mi sarebbe piaciuto salutarti prima di andare via e soprattutto avrei voluto che non te ne andassi.

E, continuando, Oriana Marzoli ha poi aggiunto:

Mi dispiace ancora di più per come siamo stati queste ultime ore. Sai quanto ci tengo, l’affetto che provo per te e che mi interessi davvero. Te lo giuro. Spero tantissimo che fuori tu abbia voglia di continuare a conoscerci, ti prometto che sarò più tranquilla. Aspettami fuori che appena esco ti voglio vedere e voglio che mi porti in questo “bosco” bellissimo di cui mi parlavi.

Infine, concludendo, la Vippona ha concluso la sua commovente lettera in questo modo: