GF Vip, Davide Donadei a rischio squalifica? La frase su Oriana Marzoli ha spiazzato tutti

Nel corso delle ultime ore una nuova polemica è piombata all’interno della casa del Grande Fratello Vip. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che i fedeli telespettatori del programma abbiano richiesto la squalifica per Davide Donadei. Non sono infatti passate inosservate le frase agghiaccianti pronunciate nei confronti di Oriana Marzoli. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Davide Donadei a rischio squalifica? In queste ore il nome dell’ex tronista di Uomini e Donne sta occupando le pagine dei principali giornali di gossip per alcune frasi pronunciate nei confronti di Oriana Marzoli che non sono per niente piaciute al popolo del web.

Mentre Oriana Marzoli stava giocando con Luca Onestini, l’ex tronista di Uomini e Donne si è lasciato sfuggire una parola che non è piaciuta per niente ai fedeli telespettatori del reality che ora chiedono la squalifica. Queste sono le parole che Oriana ha pronunciato mentre stava giocando con Luca Onestini:

Oddio, non respiro.

A questo punto è intervenuto Davide Donadei il quale ha risposto alla frase della modella e influencer con queste parole:

Magari.

Inutile dire che, quanto successo, i telespettatori del Grande Fratello Vip e l’intero popolo del web hanno creato una vera e propria polemica. Sono molti coloro che in queste ore chiedono al programma un’eventuale squalifica per l’ex tronista a causa del comportamento inaccettabile che ha assunto nei confronti della sua compagna di avventura.

Ma le critiche non sono riservate solo a Davide Donadei. Nel corso delle ultime ore molti si sono scagliati contro i Vipponi per lo scherzo di cattivo gusto fatto ad Oriana Marzoli e ideato da Edoardo Tavassi. Il gieffino ha messo della cenere di sigaretta nel bicchiere di vino che ha bevuto la stessa Oriana. Lo scherzo in questione non è piaciuto e molti hanno fatto scoppiare nei confronti dei concorrenti del Grande Fratello Vip una vera e propria rivolta.