GF Vip, Davide Donadei lascia la tv: la scelta dopo il reality

Nel corso delle ultime ore il nome di Davide Donadei è tornato ad occupare le pagine dei principali giornali di gossip per alcune rivelazioni che non sono passate per niente inosservate. Pare infatti che l’ex gieffino abbia deciso di lasciare per sempre il mondo della tv: scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Davide Donadei sembra non aver alcun dubbio: non sarà più presente in televisione. Dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne e al Grande Fratello Vip, l’ex tronista ha rivelato che ha deciso di allontanarsi per un po’ di tempo dal mondo dello spettacolo per dedicarsi a quello che è il lavoro della sua vita.

A rendere pubblica la notizia è stato lo stesso Davide con uno scatto condiviso sulla sua pagina Instagram. All’immagine in questione l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha accompagnato queste parole:

Ragazzi, va bene partecipare a programmi televisivi, sponsorizzazioni, ospitate, ma bisogna avere chiaro che il mondo reale è un’altra cosa.

E, continuando, l’ex fidanzato di Chiara Rabbi ha poi aggiunto:

Il mio lavoro rappresenta il mio futuro e la mia sicurezza ed equilibrio. Chi vive sperando in un “successo” eterno disperato, muore. Inoltre, non siamo attori di Hollywood, ma persone comuni con qualche migliaia di follower sui social in più rispetto alla media. Viva il lavoro.

Sono stati molti coloro che hanno commentato in maniera positiva la scelta che Davide Donadei ha condiviso con i suoi followers. Tra i tanti commenti scritti a suo favore possiamo leggere: