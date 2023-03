Davide Donadei, il tweet di Chiara Rabbi lo fa infuriare: “Mi ha offeso”

Nel corso delle ultime ore, Davide Donadei si è lasciato andare ad un duro sfogo nella casa del Grande Fratello Vip. A scatenare la sua ira sarebbe stato il tweet di Chiara Rabbi mostrato in diretta da Giulia Salemi alla fine della 36esima puntata. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Come di consueto, alla fine della puntata più recente del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi ha letto i tweet più popolari. Tra questi ultimi è spuntato quello di Chiara Rabbi, l’ex fidanzata di Davide Donadei:

L’ex concorrente di Uomini e Donne si riferiva a quanto accaduto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria il quale aveva toccato una protesi di Nicole Murgia. Stando a quanto dichiarato da Chiara Rabbi , anche Davide Donadei si sarebbe reso protagonista di un gesto simile. Infatti, la ragazza ha alluso a presunti tradimenti da parte dell’ex tronista.

Alla luce di questo, il gieffino è andato su tutte le furie. Subito dopo, ha affrontato l’argomento con alcuni suoi inquilini spiegando i motivi che hanno causato la separazione con la sua ex fidanzata.

Successivamente, ha fatto riferimento anche alla frequentazione con Roberta di Padua, ex dama del trono over:

A metà settembre c’è stata una roba..ho baciato una persona, ma ci eravamo lasciati. Era una del Trono Over di Uomini e Donne. Ci siamo visti per una pizza, c’era attrazione già da prima, quando facevo il trono, però poi non ci siamo più rivisti. Lei l’ha presa male, ma sono certo che alla fine della nostra storia si è vista con un altro ragazzo. Poi ci chiama la redazione il 28 settembre e facciamo questa puntata dove spieghiamo sta roba e poi negli ultimi 10 minuti ho detto la verità. Fino a metà novembre non ci siamo sentiti, anche se avevamo la stessa agenzia.

Infine, ancora sulle parole di Chiara Rabbi, il gieffino si è detto offeso:

Secondo alcuni per fare sto programma dovevi essere single, io invece non ho fatto niente con nessuna qua dentro. Arrivato qui, pensavo di riuscire a ripartire. Ho provato a legarmi ad altre ragazze ma ero deluso per come era finita…Pensavo che dopo due anni lei sarebbe stata la donna che avrei sposato. Avrei voluto che lei fosse a casa ad aspettarmi. Dal 20 agosto fino a ottobre ho visto qualche ragazza ma poi dicevo “che cacchio sto facendo?’. Quel tweet è rabbia. Mi ha offeso. Sono state rilasciate interviste, io non ho rilasciato nulla, è una roba che non deve essere toccata, iocontinuerò a tutelare questa storia.