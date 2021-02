GF Vip: dopo il grave lutto della gieffina, Alfonso Signorini incontra Dayane Mello

L’atmosfera festosa nella casa del GF Vip è finita irreversibilmente. Una gravissima notizia ha sconvolto pubblico e coinquilini, mettendo in secondo piano il gioco. L’annuncio è devastante, e tocca direttamente Dayane Mello. La modella ha subito un lutto dolorosissimo: suo fratello, Lucas, è venuto a mancare prematuramente.

Tutti gli inquilini hanno messo da parte rancori e inimicizie per stare accanto alla modella in un momento così tragico. Anche il conduttore, Alfonso Signorini, ha voluto consolare Dayane, direttamente nella casa. Le immagini di questo incontro non sono state divulgate, ma è la Mello stessa a raccontare l’accaduto ai suoi compagni di avventura. La notizia ha sicuramente devastato Dayane Mello, e ha sconvolto tutti gli inquilini della casa del GF Vip. Lucas era il fratello minore della modella. Il ragazzo è rimasto coinvolto in un fatale incidente, che gli è costato la vita.

Dayane, a causa delle restrizioni anti covid, non può partire alla volta del Brasile per assistere ai funerali del fratello. Così, per non passare questo periodo difficile in totale solitudine, la modella ha preferito restare nella casa, in modo da ricevere le rassicurazioni e consolazioni degli altri gieffini. Questa decisione è stata ampiamente criticata, ma la Mello ha sicuramente fatto la scelta migliore per sé, in un momento così delicato. I Vip, intanto, stanno valutando l’opzione di abbandonare il reality tutti insieme, in una forma di solidarietà a Dayane.

Sarebbe impossibile, dopo una simile notizia, continuare a intrattenere il pubblico con il reality. Anche il pubblico ha chiesto una chiusura anticipata del GF Vip, e che il montepremi venisse devoluto alla famiglia di Dayane per sostenere le spese funebri. Tutti, per quanto possibile, si stanno stringendo attorno alla modella.

GF Vip: l’incontro di Signorini con Dayane

Anche Alfonso Signorini è entrato nella casa per dire qualche parola di conforto alla modella. Un incontro intimo, privato, che Dayane racconta ai suoi inquilini in questo modo:

“Mi ha fatto bene, Alfonso Signorini vi saluta tutti. Lui è una persona molto credente, sa che siamo fatti di energia e che questo è solo un passaggio. Che la vita è una parte del tutto. È tutto connesso. Siamo fatti di energia, dovete stare bene, non pensare a niente che metta tristezza perché è solo un passaggio. Abbiamo parlato del dolore e di questo momento, è stato molto umano”.

Un gesto significativo e umano, quello di Signorini. Il conduttore potrebbe trovarsi in grande difficoltà qualora i concorrenti decidessero di abbandonare in massa la casa. Questo porterebbe ad una finale anticipata, scombinando tutto il palinsesto Mediaset.