GF Vip, i concorrenti sfoggiano abiti meravigliosi ma sapete quali sono i più costosi? Ecco quelli che hanno prezzi stellari!

Lunedì primo febbraio è andata in onda una nuova puntata del GF Vip. Con il programma quasi al termine, i concorrenti non smettono mai di stupire sia per le dinamiche interne alla casa ma anche per gli outfit indossati nel corso delle puntate. E a non passare inosservati sono non solo i concorrenti ma anche gli ex gieffini sempre presenti in studio.

Durante il corso della puntata del primo febbraio, all’interno della casa più spiata d’Italia non è di certo passato inosservato il favoloso look di Dayane Mello. La finalista di quest’ultima edizione del programma ha optato per un abito firmato Dolce&Gabbana. Colore nero con pois, la Mello ha stupito tutto con questo favoloso abito con un prezzo da capogiro.

Conoscete la cifra dell’abito indossato da Dayane? Preparatevi. Il valore dell’abito è pari a 4450 euro. Budget sicuramente più basso per Elisabetta Gregoraci. L’ex gieffina è apparsa in puntata con un abito firmato Marco Bologna con un valore che si aggira tra i 400 e i 550 euro. L’abito colorato e a fantasia floreale ha fatto il pieno di like sui social ed è piaciuto molto anche al padrone di casa Alfonso Signorini.

Per la stessa occasione, invece, l’ex gieffina Sonia Lorenzin ha optato per un completo fucsia anch’esso con un prezzo davvero da capogiro. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha optato per un look firmato The Attico composto da blazer e pantaloni in tinta. Siete pronti a scoprire il prezzo del completo?

Stando a quanto riportato, il blazer indossato dalla Lorenzin avrebbe un valore di 1239 euro, mentre i pantaloni costano 790 euro. Come ogni settimana non è quindi mancata l’attesa per valutare i vari outfit dei concorrenti ed ex concorrenti del GF Vip. I protagonisti, a loro volta, hanno sfoggiato i loro look anche sui social dove hanno fatto sicuramente il pieno di like.