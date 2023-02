GF Vip, duro provvedimento disciplinare per i gieffini: ecco cosa è successo

Ieri sera, 21 febbraio 2021 è andata in onda un’altra puntata della settima edizione del “GFVip“. Nel corso della diretta, Alfonso Signorini ha dedicato ampio spazio ai recenti episodi di cui i concorrenti si sono resi protagonisti. Alla luce di questo, gli autori e il conduttore sono stati costretti a prendere un duro provvedimento disciplinare. Scopriamo insieme cosa è successo.

Panico nella casa del Grande Fratello Vip. Durante i festeggiamenti di Carnevale, i vipponi si sono resi protagonisti di numerosi scontri. Infatti, quella che doveva essere una semplice festa per divertirsi, si è trasformata in un vero e proprio incubo.

Tutto ha avuto inizio quando Matteo ha lanciato una forchetta seguita poi da un bicchiere. A complicare le cose ci ha pensato Oriana Marzoli la quale ha accusato l’inquilino di toccare le donne. Nel frattempo, Luca Onestini si è infuriato con Nikita Pelizon perché scrive ogni cosa che accade.

Alla luce di tali episodi, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di prendere un serio provvedimento disciplinare. Nel dettaglio, ha deciso di dimezzare il budget per la spesa. A darne l’annuncio è stato lui stesso nel corso della puntata di ieri:

Al di là del gioco e delle strategie che sono sempre ammessi, le immagini che abbiamo visto non rispecchiano minimamente lo spirito di questo programma. Mi riferisco a provocazioni reciproche e gratuite, a scatti d’ira ripetuti e ad atteggiamenti aggressivi del tutto ingiustificabili. Per queste ragioni il Grande Fratello ha dovuto prendere una decisione severa che vi renderà la vita difficile. Per le prossime due settimane il vostro budget per la spesa sarà dimezzato. Come spesso accade al Grande Fratello, per colpa di alcuni di voi, è il gruppo a dover pagare le conseguenze