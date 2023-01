GF Vip, è polemica sulla mamma di Luca Onestini: il fratello Gianmarco costretto ad intervenire

La mamma di Luca Onestini è stata una delle protagonisti indiscusse durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda. La signora Carla ha fatto il suo ingresso nella casa per fare una sorpresa a suo figlio ma, durante la loro conversazione, si è lasciata andare ad alcune parole che hanno generato sul web una vera e propria bufera.

Gianmarco Onestini costretto ad intervenire in seguito all’intervento che sua mamma ha fatto nella casa del Grande Fratello Vip. La signora Carla si è scagliata duramente contro Nikita sulla quale ha speso parole che non sono piaciute per niente al popolo del web.

Questo è quanto dichiarato dalla mamma di Luca Onestini in merito a Nikita Pelizon:

Nikita è stata una grande stratega e di autentico non ho visto nulla. Vedo falsità, deve pensare che non è il centro del mondo. Non hai credibilità e anche la cena che hai organizzato era una strategia. Ti saresti meritata un Antonino che ti portasse sotto le coperte e ti scaricasse il giorno dopo, Luca invece ha portato rispetto.

GF Vip, la mamma di Luca Onestini una furia nella casa: il figlio Gianmarco la difenda da Barbara D’Urso

In seguito alle varie polemiche in cui la signora Carla è stata coinvolta, Gianmarco Onestini ha deciso di prendere in mano le redini della situazione e di difendere a spada tratta sua mamma e suo fratello.

L’ex gieffino è stato ospite da Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 dove ha dichiarato:

Mia mamma si è un po’ arrabbiata e io la capisco.Quando vedi tuo figlio attaccato. Antonino ha detto che mio fratello è senza cervello, vuoto e anche senza valori. Nikita ha insinuato tante cose brutte, come che l’aveva usata. Quindi è normale che mamma Carla interviene.

Nonostante le sue parole non sia per niente piaciute agli ospiti presenti in studio, Gianmarco Onestini ha continuato il suo discorso affermando: