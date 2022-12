GF Vip, è scontro tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini: il motivo

Nel corso delle ultime ore i nomi di Soleil Sorge e Gianmarco Onestini stanno occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Pare che le parole spese dalla nuova opinionista del Grande Fratello Vip nei confronti di Luca Onestini non siano per niente piaciute al fratello del Vippone. Scopriamo insieme che cosa è successo.

Per via delle festività natalizie Sonia Bruganelli non sarà presente per quattro puntate al Grande Fratello Vip. In attesa del suo ritorno, il posto dell’opinionista è stato preso da Soleil Sorge la quale ha fatto parlare di sé sin dall’inizio della puntata. Nel dettaglio, non sono passate inosservate le parole che l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha speso nei confronti di Luca Onestini.

A riguardo, queste sono state le sue parole:

Luca è un grandissimo giocatore di reality, lui è entrato lì dentro e si è attaccato alla prima dinamica gentilmente offerta da Nikita. Quando poi Nikita ha capito che c’era qualcosa che non andava lui se n’è lavato le mani ed è stato addirittura in grado di manipolare l’intera casa contro di lei. Chapeau! Sei davvero un maestro in questo. Ed effettivamente ascoltando le loro parole darei ragione anche io a Luca, ma guardando il daily è un po’ diverso.

In seguito alle parole di Soleil, Luca Onestini ha rivolto alla sua ex fidanzata queste parole:

Soleil, visto che hai l’opportunità di fare questo nuovo ruolo, cerca di farlo bene. No?

GF Vip, è scontro tra Soleil Sorge e Gianmarco Onestini: cosa è successo

Le parole di Soleil riguardo il suo ex fidanzato Luca Onestini non sono per niente piaciute a Gianmarco Onestini. L’ex gieffino è immediatamente intervenuto per prendere le difese di suo fratello. Queste sono state le sue parole a riguardo:

Prima di parlare si potrebbe almeno informare sul programma, non ne azzecca una!

Non è tardata ad arrivare la risposta dell’ex gieffina che ha lanciato a Gianmarco Onestini una vera e propria frecciatina: