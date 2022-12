Luca Onestini accusato dalla sua ex fidanzata: “Non l’ho denunciato ma ho le prove”

Mentre Luca Onestini sta vivendo la sua esperienza all’interno del Grande Fratello Vip, la sua ex fidanzata Cristina Porta lancia dure accuse nei suoi confronti. La donna lo ha fatto in un reality show in Spagna durante una discussione accesa con Gianmarco Onestini. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Luca Onestini ha conosciuto Cristina Porta in Spagna Secret Story, programma che è stato vinto proprio dal gieffino il quale ora si trova nella casa più spiata d’Italia. La coppia sembra essere più uniti che mai fino a quando entrambi non ha deciso di prendere due strade diverse.

Inutile dire che la loro storia d’amore è finita malissimo ma nel corso delle ultime ore la questione è diventata ancora più complicata. Infatti, Cristina Porta si è resa protagonista di un confronto acceso con il fratello del suo ex fidanzato, Gianmarco Onestini, in un programma spagnolo. Ed è proprio qui che la donna ha lanciato pesanti accuse nei confronti del gieffino.

Stando a quanto sostiene, la ragazza avrebbe le carte in regola per esporre una denuncia. Queste sono state le sue parole:

Sono successe cose molto gravi, non l’ho denunciato ma ho le prove. Aiuta tuo fratello che, poverino, non sta bene! Io ho amato tuo fratello più di me stessa, tu non lo ami altrimenti lo aiuteresti! Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? No, con nessuno. Non l’ho denunciato, né l’ho raccontato pubblicamente. Ho le prove di tutto

Perché è finita tra Luca Onestini e Cristina Porta

Stando alle indiscrezioni che emergono in rete, Luca Onestini e Cristina Porta si sarebbe lasciati per l’eccessiva gelosia di quest’ultima. Adesso che sono emersi nuovi retroscena, tutti si domandano se la ragazza stia raccontando la verità oppure sia in cerca solo di visibilità. I due avranno un confronto al GFVip? Non ci resta che scoprirlo!