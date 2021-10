Piersilvio Berlusconi ci ripensa e fa un cambio di rotta riguardo il GF Vip. Nelle scorse ore, infatti, è giunta la notizia secondo cui il presidente Mediaset ha fatto sapere che a Mattino 5 e a Pomeriggio 5 si potrà tornare a trattare del Grande Fratello Vip. Federica Panicucci e Barbara D’Urso, dunque, potranno tornare a parlare del reality.

GF Vip, se ne tornerà a parlare a Mattino 5 e Pomeriggio 5

Dietro questa decisione, però, sembrerebbe nascondersi una motivazione ben precisa. La ragione che ha spinto Piersilvio Berlusconi a confermare tale scelta sembra dipendere dal calo degli ascolti che il reality sta registrando rispetto allo scorso anno.

Per il presidente Mediaset, dunque, tornare a trattare il GF Vip in trasmissione quali Mattino 5 e Pomeriggio 5 significherebbe attirare maggiormente l’attenzione dei telespettatori Mediaset sul reality. Per quanto riguarda Pomeriggio 5, invece, in questo modo la trasmissione avrà la possibilità di variare gli argomenti trattati.

Nel frattempo, non si placa la notizia riguardo gli insulti arrivati dalla regia ai concorrenti del reality. Nel corso della diretta, infatti, i fedeli telespettatori del Grande Fratello Vip non hanno potuto fare a meno di notare una gaffe che sta facendo molto chiacchierare.

Sembra infatti che dalla regia del reality siano volati pesanti insulti ai concorrenti della casa più spiata d’Italia. Qualcuno, infatti, non ci ha pensato due volte a definire i Vipponi della casa con il termine ‘cerebrolesi’. Inutile dire che tale notizia, insieme alle immagini e ai video, è diventata virale sui social, anche se gli autori hanno immediatamente provato a chiudere la comunicazione.

