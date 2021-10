GF Vip, scoppia la lite tra due inquilini della casa: rissa sfiorata

Nonostante il GF Vip sia da poco iniziato, nella casa più spiata d’Italia i concorrenti si stanno rendendo protagonisti di interessanti dinamiche. Nelle scorse ore un litigio è avvenuto tra due Vipponi. Stiamo parlando di Alex Belli e del modello Samy Youssef . I due, dunque, sono stati protagonisti di un’accesa discussione. Scopriamo insieme cosa è successo.

Nelle scorse ore Alex Belli e Samy Youssef hanno preso parte ad un’accesa lite che ha letteralmente sfiorato la rissa. La discussione tra i due gieffini è iniziata quando gli autori del reality hanno annunciato il ritorno dell’inquilino Aldo Montano. Proprio in questo momento, nell’euforia generale, l’attore ha reagito zittendo tutti.

Il gesto non è passato inosservato al modello che si è mostrato molto infastidito dal comportamento dell’attore. Per questo, durante la cena, Samy Youssef ha chiesto spiegazioni al diretto interessato. Dopo aver esposto le sue ragione, tra Alex Belli e Samy si è scatenata un’accesa discussione.

Durante l’accesa lite, Alex ha espresso al modello la sua volontà di non voler affatto discutere. Al contrario, Samy Youssef ha chiesto all’attore di non alzare la voce facendo dunque richiesta di comportarsi da persona adulta. Nonostante la discussione che ha sfiorato la rissa, l’attore ha tentato di riappacificarsi con il modello, anche se senza successo.

In seguito a ciò, Samy non ha potuto fare a meno di sfogarsi con gli altri inquilini riguardo il comportamento adottato da Alex Belli. In particolar modo, il modello si è lamentato riguardo i modi prepotenti che l’attore avrebbe sfoggiato.

Riguardo la discussione di cui si è reso protagonista insieme all’attore, Samy ha riportato ai suoi compagni di viaggio le parole che Alex Belli gli avrebbe rivolto:

Fidati di me, finisce male, guarda che poi finisce malissimo.

Sicuramente la vicenda sarà trattata in maniera approfondita nella prossima puntata del GF Vip, condotto da Alfonso Signorini.

