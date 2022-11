GF Vip, il padre di Antonella Fiordelisi risponde a Sonia Bruganelli dopo l’attacco a sua figlia

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello Vip andata in onda, Antonella Fiordelisi si è resa protagonista di un’accesa lite con Sonia Bruganelli che ha rivolto pesanti critiche non solo alla gieffina ma anche alla sua famiglia. Nel corso delle ultime ore il padre di Antonella ha deciso di rompere il silenzio e di rispondere alle parole che l’opinionista ha rivolto a sua figlia.

Antonella Fiordelisi è senza ombra di dubbio una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione del Grande Fratello Vip. Il flirt nato con Edoardo Donnamaria non convince molte persone e Sonia Bruganelli è una di queste.

Questo è quanto l’opinionista ha rivolto alla gieffina nel corso dell’ultima puntata del reality andata in onda:

Lei quando ha visto l’ex fidanzato è rimasta in silenzio perché aveva paura di quello che lui poteva dire. Sono rimasta un po’ sconvolta e toccata da un papà che entra dentro una casa e dice a una figlia che ha conosciuto un ragazzo da un mese ‘io e mamma siamo dei Donnalisi’. Questo è come dire ‘fuori funziona il Donnalisi e visto che hai lasciato il tuo ex fatti pure questa storia […] Tu a noi ci azzittiresti tutti se nel quotidiano prendessi Edoardo e gli dessi un bacio, ma non uno a stampo o la carezzina.