GF Vip, ecco perché Ginevra Lamborghini e sua sorella Elettra non si parlano da anni

Lunedì 19 settembre Alfonso Signorini ha dato il via alla nuova edizione del GF Vip. Tanti i Vipponi che hanno varcato la porta rossa, tra questi non possiamo non citare Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra che, a poche ore dal suo ingresso nella casa, si è resa protagonista di alcuni gossip.

Durante la clip di presentazione Ginevra Lamborghini ha confessato di non aver un buon rapporto con la sorella Elettra. Sembra che le due non si parlino da anni e, addirittura, Elettra ha deciso di non invitare al suo matrimonio la sorella Ginevra. Ma quali sono i motivi che hanno portato alla rottura del rapporto tra le due sorelle? Scopriamolo insieme.

Nel corso delle ultime ore Amedeo Venza è stato contattato da un utente che ha rivelato il vero motivo che avrebbe portato alla chiusura del rapporto tra le due. Questo è quanto dichiarato:

A me dicono che il tutto è nato perché Ginevra stava iniziando la carriera da cantante dopo di Elettra. A quanto si dice aveva anche ingaggiato un manager e stava incidendo il primo singolo. Quando Elettra è venuta a saperlo (perché Ginevra ha fatto tutto all’insaputa di lei) si è infuriata e le ha imposto di smettere, poi da lì rottura totale e non si sono più parlate.

Ovviamente non sappiamo che questa sia la vera motivazione che ha scatenato i litigi tra Elettra e Ginevra Lamborghini. Dopo l’ingresso nella casa della giovane, Elettra è rimasta in silenzio e non ha rilasciato dichiarazioni riguardo la rottura del rapporto con sua sorella.

GF Vip, le parole di Ginevra Lamborghini su sua sorella Elettra: “Mi ha bloccata ovunque”

Prima di varcare la porta rossa per iniziare la sua avventura, Ginevra Lamborghini si è espressa con queste parole riguardo la sorella Elettra:

Tutti mi dicono che il tempo passa e aggiusta le cose, ma io non ci credo. Penso a quanto tempo stia sprecando! Io le scrivo ma non mi risponde, mi ha bloccato ovunque. Mi ha bloccato su Instagram, sul telefono, ha bloccato i miei amici. Non mi vuole a Natale, a Capodanno. Facciamo Natale separato, ci hanno provato tutti a farci riappacificare non ne vuole sapere. Non ho modo di parlarle dal 2019 e ci ho provato a suon di lettere e tentativi.

Non ci resta che aspettare i prossimi giorni per scoprire se trapeleranno altri dettagli riguardo questa vicenda che già sta interessando i più fedeli telespettatori del programma.