GF Vip, Edoardo Donnamaria censurato per la frase su Alfonso Signorini: ecco cosa ha detto il gieffino

Al Grande Fratello Vip i colpi di scena non mancano mai. Nel corso delle ultime ore Edoardo Donnamaria è tornato ad occupare il centro del gossip in quanto censurato dalla regia del reality. Il motivo? Pare che ai telespettatori non siano passate inosservate le parole che il gieffino ha pronunciato nei confronti di Alfonso Signorini.

Edoardo Donnamaria censurato dal Grande Fratello Vip. Stando a quanto emerso, pare che il gieffino si sia lasciato andare ad un lungo sfogo contro Alfonso Signorini. Durante una conversazione con Antonella Fiordelisi, il noto volto di Forum non ha potuto fare a meno di dire la sua riguardo il padrone di casa.

Queste sono state le parole di Edoardo Donnamaria che hanno costretto la regia alla censura:

Non è vero che si trattano tutti allo stesso modo. Ognuno viene trattato in maniera diversa in base a quello che dà al programma. Non si può dire che Alfonso tratta tutti allo stesso modo, perché è vero che va sempre da Wilma, da Charlie e da Patrizia quando finiscono le clip. Se non noti questa cosa…

Da questo momento in poi, non è possibile scoprire in che modo termina la conversazione tra i due in quanto la regia ha deciso di censurare il momento. Inutile dire che le parole del gieffino non sono passate inosservate al web e ai fedeli telespettatori del programma.

Sono molti coloro che si chiedono se questa sera Alfonso Signorini tratterà le parole di Edoardo in diretta. Al momento, però, tutto tace. Non ci resta quindi che aspettare la diretta di questa sera per scoprire quale sarà la decisione del padrone di casa sul gieffino.

In seguito a quanto accaduto, sono stati molti coloro che sul web hanno condiviso le parole di Edoardo Donnamaria complimentandosi con lui per il coraggio di aver svelato la verità. Queste sono state alcune delle parole scritte sul web: