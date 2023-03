GF Vip, Edoardo Donnamaria in ospedale: cosa è successo

Edoardo Donnamaria è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti più chiacchierati di questi ultimi giorni. Nel corso delle ultime ore un altro gossip è piombato sulla vita dell’ex gieffino, facendo preoccupare tutti i suoi fan. Sta circolando sul web uno scatto che ritrae il giovane volto di Forum in ospedale: scopriamo insieme che cosa è successo.

Nella giornata di ieri il padre di Edoardo Donnamaria ha condiviso uno scatto che sta facendo il giro del web e che ha preoccupato non poco tutte le fan dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip. L’immagine in questione, infatti, ritrae Edoardo sdraiato su un letto d’ospedale.

Sotto la foto il padre dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha deciso di accompagnare una breve didascalia. Queste sono state le parole del signor Vincenzo:

Avviso a tutte le fan. La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90esimo, ma sta bene. Tranquille!

GF Vip, Edoardo Donnamaria ricoverato in ospedale: il motivo

Inutile dire che dopo la pubblicazione dello scatto che ritrae il noto volto di Forum su un letto d’ospedale tutti si sono chiesti che cosa è successo ad Edoardo Donnamaria. Al momento, però, non ci è dato sapere il reale motivo che ha costretto l’ex gieffino al ricovero.

Stando alle parole del signor Vincenzo, però, non si tratterebbe nulla di serio. Sembra che, dopo la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia, Edoardo Donnamaria abbia deciso di fare alcuni controlli di routine per valutare il suo stato di salute.

Nonostante le parole del signor Vincenzo, che ha invitato tutte le fan di Edoardo a stare tranquille, in queste ore c’è molta preoccupazione per l’ex gieffino. Sono molti, infatti, coloro che non stanno più nella pelle e che vogliono sapere di più su questa curiosa vicenda. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se Edoardo Donnamaria fornirà ulteriori chiarimenti in merito al ricovero in ospedale.