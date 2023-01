Guendalina Tavassi ricoverata in ospedale: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore si è tornato a parlare di nuovo di Guendalina Tavassi. Stando alle ultime indiscrezioni e a quanto raccontato dalla diretta interessata, l’ex concorrente del Grande Fratello è stata ricoverata in urgenza in codice rosso dopo uno svenimento. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Guendalina Tavassi ricoverata in ospedale in codice rosso. A rendere pubblica la notizia è stata la diretta interessata tramite alcune Instagram Stories. Nel dettaglio, l’influencer e opinionista tv ha raccontato di aver subìto un’ingente perdita di sangue che ha richiesto, appunto, il ricovero in ospedale in urgenza.

La sorella di Edoardo Tavassi ha esordito in maniera molto ironica con queste parole:

Ragazzi eccomi qua. Sto bene. Nonostante le maledizioni sono ancora qui. E niente… Dopo il parrucchiere ho deciso di farmi vedere anche in ospedale.

Successivamente, l’ex concorrente del Grande Fratello ha deciso di spiegare come sono andate le cose nel dettaglio.

Queste sono state le sue parole a riguardo:

Niente. Sono tornata a casa e, di punto in bianco, inizio a perdere del sangue dal naso. Ma non in modo normale. Come se fosse un rubinetto aperto. Per dieci minuti. Non si fermava più. Quindi mi hanno fatto una flebo e tenuta un po’ lì.

E, continuando, Guendalina ha rivelato:

Mi gira un pochino la testa e mi viene da vomitare, però… Adesso ordino un bel panino al Mac e poi vedo la puntata, che stasera c’è Edo.

Nonostante abbia deciso di raccontare la sventura di cui si è resa protagonista, l’influencer ha preferito di rivelare tutti i dettagli di questa brutta vicenda.

Al momento, dunque, non sappiamo il motivo dell’ingente perdita di sangue che ha portato Guendalina Tavassi allo svenimento e al ricovero in urgenza. Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se la diretta interessata deciderà di raccontare meglio il dramma vissuto.