GF Vip, Edoardo Tavassi richiamato in confessionale per aver insultato Micol: cosa è successo

Il gieffino è stato chiamato in confessionale dagli autori per gli insulti rivolti a Micol Incorvaia: cosa è successo

Nel corso delle ultime ore il nome di Edoardo Tavassi è tornato ad occupare il centro del gossip. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, pare che il finalista del Grande Fratello Vip sia stato richiamato dagli autori del reality in seguito ai pesanti insulti rivolti a Micol Incorvaia. Scopriamo insieme nel dettaglio che cosa è successo.

Questa è stata una notte a dir poco scoppiettante per alcuni dei concorrenti del Grande Fratello Vip. Nel dettaglio, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia si sono resi protagonisti di un’accesa lite in cui sono volate parole più o meno pesanti tanto che il fratello di Guendalina Tavassi è stato chiamato in confessionale dagli autori.

Al momento non ci è dato sapere qual è il motivo che ha scatenato la lite tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Le immagini dello scontro tra i due Vipponi stanno facendo il giro del web e sono diventate virale. Nel dettaglio, i filmati in questione ritraggono il fratello di Guendalina Tavassi insultare Micol Incorvaia.

Il gieffino dice a Micol di non essere interessato né alla vittoria del reality né tanto meno a lei. Successivamente il Vippone rivolge alla sorella di Clizia Incorvaia queste parole:

Sfigata di m***a.

GF Vip, Edoardo Tavassi chiamato in confessionale dagli autori: il motivo

In seguito all’accesa lite scoppiata tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia gli autori del reality non hanno potuto fare a meno di chiamare il fratello di Guendalina Tavassi in confessionale. Ciò ha contribuito a calmare le acque tra i due gieffini.

Quando Edoardo è uscita dal confessionale, ha chiarito la situazione con Micol e i due non hanno potuto fare a meno di dormire abbracciati. Non ci resta che scoprire cosa succederà tra i due Vipponi nelle prossime ore.