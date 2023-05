GF Vip, Elenoire Ferruzzi commenta la furiosa lite con Oriana Marzoli: le sue parole

Le parole dell'ex gieffina: "Ecco come sono andate le cose"

Nel corso delle ultime ore sta facendo molto chiacchierare l’accesa lite di cui Elenoire Ferruzzi ed Oriana Marzoli si sono rese protagoniste durante la festa di compleanno di Alfonso Signorini. In seguito al clamore che si è creato, l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha rotto il silenzio ed ha espresso il suo pensiero in merito a quanto successo. Scopriamo insieme quali sono state le sue parole.

Raggiunta da ‘FanPage.it’, Elenoire Ferruzzi ha fornito alcuni chiarimenti riguardo la lite di cui si è resa protagonista insieme ad Oriana Marzoli durante la festa di compleanno di Alfonso Signorini.

Queste sono state le parole dell’ex gieffina a riguardo:

La lite con Oriana? Era stato Alfonso Signorini a chiamarmi per partecipare al taglio della torta, visto che in quel momento ero fuori dal locale. Quando mi sono messa davanti, quelli che erano dietro si sono simpaticamente lamentati che li coprissi tutti.

E, continuando, Elenoire Ferruzzi ha poi aggiunto:

In quell’istante arriva Oriana da sotto, dico da sotto perché mi arriva al seno. Mi spinge e dice con arroganza “Allora mi metto io davanti”. Per questo le ho risposto “Ma dove vuoi andare che sei una nana?”

A questo punto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha proseguito:

Lei si è scaldata ma stavo scherzando, non cercavo la lite. Mi ha detto che le leccavo il sedere fino a due giorni fa, cosa non vera. La signorina dimentica che sono entrata nella Casa del GF Vip prima di lei.

Al momento Oriana Marzoli è rimasta in silenzio ed ha preferito non commentare le parole che Elenoire Ferruzzi ha rilasciato in merito all’accesa lite che le ha viste coinvolte.